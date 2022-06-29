Оккупанты пытаются окружить Лисичанск

Основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

ВСУ дают отпор врагу



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении противник ведет наступление в направлениях Медная Руда – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС).

Чтобы сохранить темп наступления на этом направлении россияне усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление оккупанты переместили две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.

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