Оккупанты пытаются окружить Лисичанск
Основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка.
На Бахмутском направлении противник ведет наступление в направлениях Медная Руда – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС).
Чтобы сохранить темп наступления на этом направлении россияне усилили группировку одной батальонной тактической группой.
На Новопавловское направление оккупанты переместили две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.