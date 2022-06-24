НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:40 29 Июня 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Дома загораются один за другим: что сейчас происходит в Лисичанске

Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинали загораться дом за домом.

Из-за обстрелов в Личичанске горят многие дома

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, оккупанты не останавливаются ни перед чем.

“Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена «русского мира», – отметил Гайдай.

Он также добавил, что сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчеярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

В Лисичанске дома загораются один за другим

В Лисичанске дома загораются один за другим

Обстреляны Золотаровка, Волчеяровка и Лисичанск.

Россияне плотно обстреливают Лисичанск

Россияне плотно обстреливают Лисичанск

Вчера враг также атаковал в сторону Спирного, что на самой админгранице Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти.

В Лисичанске много обгоревших домов

В Лисичанске много обгоревших домов

Тэги: Лисичанск, Сергей Гайдай
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.06.2022 08:02
ВСУ отбили атаку на Лисичанск, но враг овладел Николаевкой
ТОР
09.06.2022 08:21
Россияне ищут слабые места в обороне Северодонецка
ТОР
08.06.2022 08:47
В Северодонецке бои, по Лисичанску опасно ходить: что происходит в самых горячих точках
blog comments powered by Disqus
В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25  Украина

Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

13:04  Украина

Функциональные телевизоры от известных брендов

12:46  Мир

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42  Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42  Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19  Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15  Мир

В Днепре прогремели взрывы

10:06  Украина

Мелитопольские фермеры на грани разорения: посевная озимых под угрозой срыва

09:42  Украина

Дома загораются один за другим: что сейчас происходит в Лисичанске

08:40  Украина

В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку: есть погибшие и раненые

08:00  Украина

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск

07:57  Украина

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06  Украина

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: в городе дым и пожары

06:45  Украина

Турция сняла вето: Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО

06:24  Мир

Зеленский показал видео попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге

06:07  Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54  Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57 Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51 Украина

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: много погибших и пострадавших

16:56 Украина

В Кременчуге российская ракета попала в торговый центр: там сильный пожар

16:09 Украина