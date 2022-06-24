Дома загораются один за другим: что сейчас происходит в Лисичанске
Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинали загораться дом за домом.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, оккупанты не останавливаются ни перед чем.
“Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена «русского мира», – отметил Гайдай.
Он также добавил, что сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчеярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.
Обстреляны Золотаровка, Волчеяровка и Лисичанск.
Вчера враг также атаковал в сторону Спирного, что на самой админгранице Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти.