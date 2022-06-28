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Главная » Украина » Экономика
09:42 29 Июня 2022 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

Мелитопольские фермеры на грани разорения: посевная озимых под угрозой срыва

Мелитопольские фермеры, собирающие урожай под дулами российских автоматов, несут колоссальные убытки и говорят о разорении.

Уборочная на Мелитопольщине в этом году проходит под дулами автоматов

Многие утверждают, что, если ничего не измениться, посевной озимых не будет – просто не за что.

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Причиной такого печального положения называют низкую цену закупки пшеницы в условиях оккупации. Так, элеваторы платят за пшеницу 3 класса (идет на муку)  4-4,5 тысяч гривен за тонну. Для сравнения в Крыму трейдеры скупают такое же зерно по 12-13 тысяч рублей за тонну.

Фуражную пшеницу практически не принимают, а если и берут, то за 2,5 тыс грн.

Все фермеры в этом году уходят в минус, даже не в ноль.

Поэтому большинство фермеров отказывается сажать озимые. Но люди понимают, что из могут заставить это делать под дулами автоматов.

Ещё одна проблема – с уборкой урожая. Комбайнов не хватает катастрофически.

До войны на практиковалась наемная уборка – т.е. привлечение комбайнов с других областей.

Из-за фактической блокады оккупированных территорий техника из других регионов на мелитопольские поля попасть не может.

Местные же владельцы комбайнов подняли цены аренды до небес – порядка 1200-1500 гривен за гектар. Это очень больно бьет по карманам фермеров.

Также мелитопольцы рассказывают, что уже два месяца и днем, и ночью продолжается вывоз зерна железнодорожными составами.

Тэги: мелитополь
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