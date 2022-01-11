Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

После того, как Норвегия отказала России в пропуске грузов для российских поселений на Шпицбергене, в Совфеде поставили под сомнение норвежский суверенитет над островом.

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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Еще 15 июня Норвегия остановила грузы для российского поселения на Шпицбергене на пограничном пропускном пункте Стурскуг.

Ранее глава МИД Норвегии Хюитфельдт заявила о решении закрыть Стурскуг (единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе ) для проезда грузовиков из России и запретить заход российских судов (кроме рыболовных) в норвежские порты.

После этого глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом.

А вице-спикер Совфеда Косачев пояснил, что Осло якобы нарушил Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условии, что ввоз грузов стран-участниц соглашения не будет подвергаться ограничениям.

Тэги: Россия, Норвегия