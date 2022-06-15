15.06.2022 15:06
Главная » Мир » Происшествия
11:19 29 Июня 2022 1506 Комментарии
Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео
Огромный столб дыма виден из всех районов российской столицы, якобы горит свалка мусора.
Дым виден из всех районов Москвы
Об этом сообщило российское РИА Новости.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По информации агентства, свалка мусора загорелась на юге Москвы (Каширское шоссе дом 17, корпус 5, строение 3).
Огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 квадратов.
Поднимающийся столб дыма виден даже из удаленных районов столицы РФ.
Тэги: Россия, Москва
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРВ подмосковном Щелково подожгли военкомат: появилось видео
18.05.2022 14:37