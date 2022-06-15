Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

Огромный столб дыма виден из всех районов российской столицы, якобы горит свалка мусора.

Дым виден из всех районов Москвы



Об этом сообщило российское РИА Новости.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации агентства, свалка мусора загорелась на юге Москвы (Каширское шоссе дом 17, корпус 5, строение 3).

Огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 квадратов.

Поднимающийся столб дыма виден даже из удаленных районов столицы РФ.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, Москва