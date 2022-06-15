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11:19 29 Июня 2022 Просмотров 1506   КомментариевКомментарии

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

Огромный столб дыма виден из всех районов российской столицы, якобы горит свалка мусора.

Дым виден из всех районов Москвы

Об этом сообщило российское РИА Новости.

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По информации агентства, свалка мусора загорелась на юге Москвы (Каширское шоссе дом 17, корпус 5, строение 3).

Огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 квадратов.

Поднимающийся столб дыма виден даже из удаленных районов столицы РФ.

Тэги: Россия, Москва
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