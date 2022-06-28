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11:42 29 Июня 2022 Просмотров 599   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

По информации украинской разведки, солдаты российских оккупационных войск самовольно покидают боевые посты, употребляют спиртные напитки, осуществляют расправы над высшим командованием.

Российские военные пьянствуют и отказываются воевать

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Там подчеркнули, что причиной такого поведения оккупантов является их нежелание участвовать в боевых действиях против ВСУ.

Причем это касается и военнослужащих, имевших опыт ведения боевых действий на территории других государств.

В разведке отметили, что такие действия приобретают массовый характер в армии оккупанта.

“Именно по этим причинам в подразделениях постоянно работают военные комиссии высших штабов”, – сказано в сообщении.

Тэги: Запорожье
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