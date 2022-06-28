Главная » Украина » Общество
11:42 29 Июня 2022 599 Комментарии
Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами
По информации украинской разведки, солдаты российских оккупационных войск самовольно покидают боевые посты, употребляют спиртные напитки, осуществляют расправы над высшим командованием.
Российские военные пьянствуют и отказываются воевать
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там подчеркнули, что причиной такого поведения оккупантов является их нежелание участвовать в боевых действиях против ВСУ.
Причем это касается и военнослужащих, имевших опыт ведения боевых действий на территории других государств.
В разведке отметили, что такие действия приобретают массовый характер в армии оккупанта.
“Именно по этим причинам в подразделениях постоянно работают военные комиссии высших штабов”, – сказано в сообщении.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине
28.06.2022 16:12
ТОРНочью россияне обстреляли из РСЗО пригород Запорожья
24.06.2022 06:00