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Главная » Украина » Общество
12:42 29 Июня 2022 Просмотров 525   КомментариевКомментарии

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

Обучать новобранцев для фронта или резервов на территории Украины становится все сложнее из-за российских обстрелов.

Россияне наносят удары по всем учебным центрам ВСУ

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Курбанов Live.

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«В Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают – сбить их все невозможно. Сбить носители мы не можем. Наносятся постоянные удары по учебным центрам”, – пояснил Арестович.

По его словам, сконцентрировать одновременно большое количество военных в учебных центрах сложно.

Советник главы ОП также напомнил, что Великобритания предложила подготовить 10 тысяч бойцов за 4 месяца – это базовая стандартная качественная пехотная подготовка.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для ВСУ и обучать до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

Тэги: всу
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