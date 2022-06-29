В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам
Обучать новобранцев для фронта или резервов на территории Украины становится все сложнее из-за российских обстрелов.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Курбанов Live.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«В Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают – сбить их все невозможно. Сбить носители мы не можем. Наносятся постоянные удары по учебным центрам”, – пояснил Арестович.
По его словам, сконцентрировать одновременно большое количество военных в учебных центрах сложно.
Советник главы ОП также напомнил, что Великобритания предложила подготовить 10 тысяч бойцов за 4 месяца – это базовая стандартная качественная пехотная подготовка.
Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для ВСУ и обучать до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.