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12:46 29 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Функциональные телевизоры от известных брендов

Очередной семейный просмотр фильмов, сериалов и телевидения начинается с включения телевизора, качество которого существенно влияет на общий комфорт.

Очередной семейный просмотр фильмов, сериалов и телевидения начинается с включения телевизора, качество которого существенно влияет на общий комфорт. К тому же современные модели телевизионной техники существенно улучшились благодаря прогрессу. Появились дополнительные сервисы, синхронизация с различными устройствами и т.д.

Особое внимание обращено на появление 4К телевизоров, у которых разрешение 3840×2160 пикселей. Такие телевизоры гарантируют высококачественную картинку с идеальной детализацией. Остается лишь обратить внимание на бренды Samsung, Xiaomi, Kivi, LG, Philips, после чего сделать окончательный выбор с учетом набора критериев в фильтре.

Типы матриц

Разнообразие технологий позволяет брендам создавать разные по характеристикам и функционалу устройства. Тут https://zhuk.ua/ru/televizory/ можно отыскать несколько десятков моделей телевизоров и главное их отличие – матрица. Производители предлагаются на выбор несколько вариантов исполнения матриц:

1. LED. Светодиодная технология, когда в основе каждого пикселя лежат полупроводниковые элементы. Яркость на уровне 800-1200 кд/м2. Частота обновления до 3840 Гц, при этом гарантируется создание целостного изображения;

2. OLED. Опять используются светодиоды, но в них применяются органические соединения. Высокая эффективность технологии улучшает качество картинки в статике и динамике;

3. QLED. Следующий этап развития LED-технологий, когда применяются квантово-точечные светильники. Основой являются кристаллы, способные при воздействии электричества создавать определенный уровень освещения;

4. NanoCell. Разработкой данного типа матрицы занимались специалисты компании LG. Среди отличительных особенностей выделяют низкое энергопотребление и хорошие показатели яркости с контрастностью.

Основные предложения современных производителей – модели на 32, 43 и 55 дюймов. Все большинство моделей дополняются беспроводным интернетом, технологией HDR, а также SmartTV. Благодаря такому набору телевизор превращается в полноценный персональный компьютер.

Преимущества технологии LED

Телевизоры с подобной матрицей обладают большим набором достоинств:

• большой угол обзора;

• отсутствие мерцания;

• подсветка распределенная;

• идеальные показатели контрастности.

Жидкокристаллические телевизоры, у которых есть светодиодная подсветка, наиболее надежные, технологичные и практичные в использовании. Они подходят как для просмотра телевидения и различного контента, так и для игр с помощью приставки.

Магазин «ЖЖУК» – простой выбор

Каталог интернет-магазина дополняется большим количеством телевизоров, к тому же ассортимент обновляется благодаря наличию новых разработок. На все модели есть гарантия, а выгодная стоимость исключает ограничения по бюджету. Желающие могут оформить рассрочку или кредит, но перевести всю сумму сразу. Действует доставка известными транспортными компаниями.

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