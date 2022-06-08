Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

Большой угрозы наступления российских войск на Запорожье нет, но она была где-то месяц назад.

Под Запорожьем завершают возведение второй и третьей линий обороны



Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Он напомнил, как быстро оккупанты продвигались по области в первые дни войны.

“В первый день они были под Мелитополем, на третий день заблокировали фактически за два часа Бердянск. Но в начале марта выстроилась та линия столкновения, которая находится уже несколько месяцев”, – сказал Старух.

По его словам, эта линия сейчас постоянно укрепляется, передовые рубежи построены. Вторая и третья линия обороны на стадии завершения.

Глава ОВА также добавил, что 7 областей предоставили Запорожью экскаваторы и древесину, чтобы построить блиндажи.

“Это достаточно серьезное препятствие для продвижения врага. Земля нас защищает. Да, пока большой угрозы наступления на Запорожье нет, но была где-то месяц назад, когда концентрировались войска на Запорожском направлении. Вообще оборонных рубежей чуть ли не бывает. Мы работаем дальше, укрепляемся все вместе”, – добавил Старух.

В тоже время захватчики продолжают переброску своих сил. Оккупантами были частично восстановлены железнодорожные пути в Мелитополе. Теперь по железной дороге россияне поставляют боеприпасы, запчасти и заправочную технику.

Тэги: Запорожье, Александр Старух