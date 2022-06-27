НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:25 29 Июня 2022 Просмотров 1168   КомментариевКомментарии

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

В Одессе или области около 29 июня около 13:20 прогремел очень сильный взрыв.

Днем в Одессе прогремел взрыв

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также подтвердил информацию нардеп Алексей Гончаренко.

Сообщают, что сигнал воздушной тревоги включили только после взрыва.

Говорят, что, возможно, система ПВО сбила ракету. Но точной информации пока нет.

В сети появились фото и видео взрыва в небе, который действительно похож на работу ПВО.

Новость дополняется…

Тэги: Одесса
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.06.2022 05:44
Россия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области: есть разрушения и пострадавшие
ТОР
26.06.2022 17:46
Россия ударила по Одессе двумя ракетами: обе сбила ПВО
ТОР
21.06.2022 20:32
На пляже под Одессой сдетонировала мина
blog comments powered by Disqus
В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25  Украина

Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

13:04  Украина

Функциональные телевизоры от известных брендов

12:46  Мир

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42  Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42  Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19  Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15  Мир

В Днепре прогремели взрывы

10:06  Украина

Мелитопольские фермеры на грани разорения: посевная озимых под угрозой срыва

09:42  Украина

Дома загораются один за другим: что сейчас происходит в Лисичанске

08:40  Украина

В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку: есть погибшие и раненые

08:00  Украина

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск

07:57  Украина

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06  Украина

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: в городе дым и пожары

06:45  Украина

Турция сняла вето: Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО

06:24  Мир

Зеленский показал видео попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге

06:07  Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54  Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57 Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51 Украина

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: много погибших и пострадавших

16:56 Украина

В Кременчуге российская ракета попала в торговый центр: там сильный пожар

16:09 Украина