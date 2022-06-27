В Одессе прогремел очень сильный взрыв

В Одессе или области около 29 июня около 13:20 прогремел очень сильный взрыв.

Днем в Одессе прогремел взрыв



Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также подтвердил информацию нардеп Алексей Гончаренко.

Сообщают, что сигнал воздушной тревоги включили только после взрыва.

Говорят, что, возможно, система ПВО сбила ракету. Но точной информации пока нет.

В сети появились фото и видео взрыва в небе, который действительно похож на работу ПВО.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Новость дополняется…

Тэги: Одесса