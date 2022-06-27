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13:25 29 Июня 2022 1168 Комментарии
В Одессе прогремел очень сильный взрыв
В Одессе или области около 29 июня около 13:20 прогремел очень сильный взрыв.
Днем в Одессе прогремел взрыв
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также подтвердил информацию нардеп Алексей Гончаренко.
Сообщают, что сигнал воздушной тревоги включили только после взрыва.
Говорят, что, возможно, система ПВО сбила ракету. Но точной информации пока нет.
В сети появились фото и видео взрыва в небе, который действительно похож на работу ПВО.
Новость дополняется…
Тэги: Одесса
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