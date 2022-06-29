В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

В поселке Барсово Владимирской области произошел пожар на арсенале комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывных материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.

Из-за пожара началась детонация боеприпасов



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк. Отметим, что инцидент произошел 22 июня всего в 80 км от Москвы.

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В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним.

В ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) “Конкурс” и снарядов к ним.

Также известно о смерти не менее трех военнослужащих ВС РФ.

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