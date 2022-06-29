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16:12 29 Июня 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко призвал Притулу всё-таки купить «Байрактары», а украинцев скинуться на дроны-камикадзе

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко отреагировал на общественную инициативу «Народный Байрактар».

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко отреагировал на общественную инициативу «Народный Байрактар». В своих социальных сетях политик отметил, что рекордно быстрый сбор – это показатель единения и жажды победы украинского народа. Отдельно Тищенко поблагодарил Сергея Притулу, украинцев и компанию «Байрактар».

«Отдельное спасибо компании Baykar Makina, которая передала нашим Вооруженным силам эти 3 беспилотника бесплатно. Тем не менее, собранные деньги, как написал Сергей Притула, пойдут нашим военным. Но все же призываю Сергея Притулу, и я думаю большинство украинцев меня поддержат, купить на эти деньги беспилотники. Пусть их будет не три, а шесть, а то и семь. Лучше тратить на что-то конкретное и эффективное», – отметил нардеп.

Николай Тищенко обратил внимание, что в сборе денег на «Байрактары» принимали участие все – от мала до велика.

«Прочитал множество детских историй, когда маленькие подрастающие предприниматели продавали любимые игрушки, только чтобы купить тот же желанный Байрактар. Оставшиеся без домов и работы люди также сбрасывали деньги на фонд Сергея. Я лично от себя также задонатил 50 тысяч гривен на большую украинскую мечту.
Поэтому считаю, что будет справедливо потратить эти средства именно на «Байрактары», чтобы люди увидели результат своих усилий. К тому же теперь беспилотников будет аж на 3 больше», – заверил народный депутат.

В то же время Николай Тищенко напомнил, что Monobank объявил сбор средств на покупку двух ударных беспилотных авиационных комплексов Warmate в комплекте с 40 дронами-камикадзе.

«Этот проект производится вместе с президентской платформой UNITED24. В рамках этого проекта будут разыграны 40 индивидуальных посланий оккупантам, которые будут нанесены на дроны-камикадзе», – заявил Тищенко.

Напомним, ранее Николай Тищенко обратился к белорусскому народу, предупредив белорусов о катастрофических последствиях для них в случае нападения на территорию Украины.

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