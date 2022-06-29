НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
16:28 29 Июня 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это третья авиакатастрофа в регионе за неделю

В России в Якутии потерпел крушение вертолет Ми-8, который занимался тушением пожара в тайге.

Вертолет осуществил "жесткую посадку"

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», – сказано в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

В результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.

Известно, что на борту Ми-8 находились три человека.

Вертолет принадлежал «Полярным авиалиниям» и занимался тушением лесного пожара в тайге.

Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней.

Так, до сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту, но так и не прибыл к месту назначения.

А 22 июня самолет-зондировщик Ан-30М совершил “жесткую посадку” (т.е. разбился)  при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза.

Тэги: Россия
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.06.2022 15:52
В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ
ТОР
29.06.2022 11:19
Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео
ТОР
29.06.2022 11:15
Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном
blog comments powered by Disqus
В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57 Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51 Украина