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18:41 29 Июня 2022 15 Комментарии
Украина и Индонезия договорились о безвизе: о чем еще
Договоренность о безвизовом режиме между Украиной и Индонезией была достигнута в ходе переговоров президентов обеих стран Владимира Зеленского и Джоко Видодо в Киеве.
Видодо стал первым президентом стран Азии, приехавшим в Киев с начала войны
Об итогах общения рассказал сам Зеленский.
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По его словам, в ходе переговоров также обсудили снятие российской блокады с украинских морских портов и возобновление экспорта аграрной продукции.
Поговорили и о послевоенном восстановлении Украины.
Президент Украины поблагодарил Видодо за первый в истории дипломатических отношений визит главы Индонезии в Киев.
Также он отметил, что это первый визит лидера азиатского государства в украинскую столицу с начала полномасштабной российской войны.
Тэги: Индонезия
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