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19:41 29 Июня 2022 0 Комментарии
ВСУ обезвредили российские ДРГ, которые шли на Лисичанск
На Донецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.
ВСУ обезвредили российских диверсантов
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Противник совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.
Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.
Тэги: всу, Лисичанск
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