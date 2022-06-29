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19:41 29 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ обезвредили российские ДРГ, которые шли на Лисичанск

На Донецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

ВСУ обезвредили российских диверсантов

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Противник совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.

Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

Тэги: всу, Лисичанск
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ВСУ обезвредили российские ДРГ, которые шли на Лисичанск

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