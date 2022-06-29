Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам в Украине и в торговом центре в Кременчуге не было теракта.

Путин заявил, что российская армия не обстреливает гражданские объекты



Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», – сказал Путин.

Он так же добавил, что удары наносятся по результатам проведенной разведки.

«Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», – заявил Путин.

Он также отметил, что у России есть все возможности, чтобы определить – что где находится.

“И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву», – сказал российский диктатор.

Тэги: Кременчуг, Владимир Путин