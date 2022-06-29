Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам в Украине и в торговом центре в Кременчуге не было теракта.
Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.
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«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», – сказал Путин.
Он так же добавил, что удары наносятся по результатам проведенной разведки.
«Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», – заявил Путин.
Он также отметил, что у России есть все возможности, чтобы определить – что где находится.
“И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву», – сказал российский диктатор.