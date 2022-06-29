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07:07 30 Июня 2022 27 Комментарии
Под Запорожьем пьяные оккупанты стреляют друг другу в ноги, чтобы сбежать с войны
В одном из оккупированных населенных пунктов Запорожской области, расположенном недалеко от линии фронта, российские солдаты массово калечат себя, чтобы не воевать.
Россияне ищут различные поводы сбежать с войны
Об этом Власти.нет рассказал сотрудник местного медучреждения.
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По его словам, солдаты сначала напиваются, а потом стреляют в ноги.
Причем в последнее время это стало носить массовый характер.
Также был один случай неудачного выстрела – тогда военнослужащему пришлось ампутировать конечность. Но даже так он остался доволен, поскольку сохранил жизнь.
Тэги: Запорожье
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