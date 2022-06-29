Под Запорожьем пьяные оккупанты стреляют друг другу в ноги, чтобы сбежать с войны

В одном из оккупированных населенных пунктов Запорожской области, расположенном недалеко от линии фронта, российские солдаты массово калечат себя, чтобы не воевать.

Россияне ищут различные поводы сбежать с войны



Об этом Власти.нет рассказал сотрудник местного медучреждения.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, солдаты сначала напиваются, а потом стреляют в ноги.

Причем в последнее время это стало носить массовый характер.

Также был один случай неудачного выстрела – тогда военнослужащему пришлось ампутировать конечность. Но даже так он остался доволен, поскольку сохранил жизнь.

Тэги: Запорожье