НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:23 30 Июня 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

ВСУ отбили атаки оккупантов на двух направлениях под Лисичанском

Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

ВСУ отбили атаки врага

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В обоих случаях враг отошел.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск.

Кроме того, противник ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

Тэги: Лисичанск, бахмут
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.06.2022 07:02
Оккупанты изо всех сил пытаются перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск: что там происходит
ТОР
16.06.2022 15:55
Оккупанты вплотную подошли к важной трассе Бахмут – Лисичанск: что будет дальше
ТОР
16.06.2022 07:11
Оккупанты бросили все силы на Северодонецк и Бахмут
blog comments powered by Disqus
В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06 Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина