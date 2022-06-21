ВСУ отбили атаки оккупантов на двух направлениях под Лисичанском
Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В обоих случаях враг отошел.
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На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск.
Кроме того, противник ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.