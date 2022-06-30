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07:52 30 Июня 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Оккупанты дегазифицировали Запорожскую область

В результате российских обстрелов поврежден магистральный газопровод в Пологовском районе Запорожской области, без газа остались жители городов и сел.

Оккупанты повредили магистральный газопровод

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе поврежден в с. Мирное Пологовского района.

Из-за происшествия в ближайшие дни останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

До этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

Тэги: Запорожье
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