Главная » Украина » Происшествия
07:52 30 Июня 2022 64 Комментарии
Оккупанты дегазифицировали Запорожскую область
В результате российских обстрелов поврежден магистральный газопровод в Пологовском районе Запорожской области, без газа остались жители городов и сел.
Оккупанты повредили магистральный газопровод
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе поврежден в с. Мирное Пологовского района.
Из-за происшествия в ближайшие дни останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.
До этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРНаступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно
29.06.2022 13:04