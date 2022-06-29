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08:25 30 Июня 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Итоги первого дня саммита НАТО: главное для мира и Украины

Страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия названа самой «значительной и непосредственной угрозой».

Первый день саммита НАТО оказался нескучным

Кроме того, Китай отмечен как страна, чья политика бросает вызов «интересам, безопасности и ценностям» альянса.

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Также в НАТО увидели угрозы и вызовы в международном терроризме, нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке, а также изменения климата.

Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить американское военное присутствие в Европе. По его словам, это необходимо для укрепления безопасности региона и для защиты «каждого дюйма территории». Дополнительные силы будут направлены в Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Румынию, Польшу и страны Балтии.

«Путин надеялся на финляндизацию Европы, но получит натоизацию», — пошутил Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите по видеосвязи и заявил, что недостаточная помощь НАТО Украине сейчас может обернуться для альянса войной с Россией в будущем. Также он раскритиковал реализацию политики «открытых дверей» НАТО и призвал избавиться от «серой зоны» между альянсом и Россией.

«Разве наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен?» — спросил президент.

В НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию после того, как Турция сняла свое вето на прием заявок этих стран, обвинив их в поддержке курдских группировок. Но позже стороны договорились.

Официально Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО, когда соответствующее соглашение ратифицируют парламенты всех 30 стран, входящих в альянс.

Тэги: НАТО
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