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08:41 30 Июня 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Оккупанты с утра пошли на штурм Лисичанска: в городе не осталось безопасных мест

Утром 30 июня российские войска начали наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В городе очень много разрушений

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Россияне бросили практически все силы на захват города.

В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена.

Гайдай также отметил, что сейчас в Лисичанске тяжело найти безопасное место.

“Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения”, – сообщил глава ОВА.

Количество разрушенных домов не успевают считать

Количество разрушенных домов не успевают считать

Он также добавил, что вчера на Лисичанск было совершено несколько авианалетов, что привело к большому количеству разрушений.

Оккупанты обстреливают все районы города

Оккупанты обстреливают все районы города

Также авиаудары были нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчоярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции.

Повреждено так много домов, что их количество не успевают подсчитывать.

В Лисичанске не осталось безопасных мест

В Лисичанске не осталось безопасных мест

Тэги: Лисичанск
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