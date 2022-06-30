Оккупанты с утра пошли на штурм Лисичанска: в городе не осталось безопасных мест
Утром 30 июня российские войска начали наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Россияне бросили практически все силы на захват города.
В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена.
Гайдай также отметил, что сейчас в Лисичанске тяжело найти безопасное место.
“Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения”, – сообщил глава ОВА.
Он также добавил, что вчера на Лисичанск было совершено несколько авианалетов, что привело к большому количеству разрушений.
Также авиаудары были нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчоярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции.
Повреждено так много домов, что их количество не успевают подсчитывать.