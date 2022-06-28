Удар по драмтеатру в Мариуполе: стали известны новые подробности

Международная правозащитная организация Amnesty International классифицировала воздушный удар по Мариупольскому драмтеатру 16 марта как военное преступление.

Россия нанесла удар по драмтеатру 16 марта



Об этом сказано в отчете организации.

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Перед этим Amnesty International проанализировала показания 52 человек – выживших при бомбардировке и свидетелей.

По данным правозащитников, скорее всего, на здание были сброшены две 500-килограммовые бомбы.

В отчете также сказано, что при ударе погибли не несколько сотен, как предполагалось ранее, а по меньшей мере 12 человек и «еще многие» получили тяжелые ранения.

Это якобы связано с тем, что многие мариупольцы, которые укрывались в театре, покинули его за несколько дней до нападения, а большинство из оставшихся прятались в подвале либо в других частях здания, которые не пострадали от мощного взрыва.

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