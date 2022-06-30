На юге авиация и артиллерия ВСУ мощно ударили по оккупантам

На юге Украины авиацией ВСУ отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

ВСУ продолжают бить оккупантов на юге



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.

Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков военных, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходная – «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов.