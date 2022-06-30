НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:12 30 Июня 2022 Просмотров 321   КомментариевКомментарии

Оккупанты срочно эвакуировали войска со Змеиного: на острове пожары и взрывы

В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ оккупанты наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинские военные ночью нанесли по острову огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями.

Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Loading...

Новости по теме

ТОР
30.06.2022 10:58
На юге авиация и артиллерия ВСУ мощно ударили по оккупантам
ТОР
30.06.2022 10:29
Путин не отказался от идеи захватить Украину: в разведке США назвали три сценария войны
ТОР
30.06.2022 10:09
Удар по драмтеатру в Мариуполе: стали известны новые подробности
blog comments powered by Disqus
Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47 Мир

Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге

06:56 Мир

В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

13:04 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06 Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54 Мир