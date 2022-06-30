Оккупанты срочно эвакуировали войска со Змеиного: на острове пожары и взрывы

В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ оккупанты наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинские военные ночью нанесли по острову огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями.

Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.