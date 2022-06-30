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11:12 30 Июня 2022 321 Комментарии
Оккупанты срочно эвакуировали войска со Змеиного: на острове пожары и взрывы
В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ оккупанты наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Украинские военные ночью нанесли по острову огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями.
Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.
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