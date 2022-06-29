Главная » Украина » Общество
12:59 30 Июня 2022 82 Комментарии
ВСУ освободили Потемкино на Херсонщине
Украинские военные взяли под свой контроль село Потёмкино в Херсонской области.
ВСУ продолжают освобождать Херсонщину
Об этом сообщили на сайте ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также захватили один «Тигр».
“Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп”, – сказано в сообщении.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел
29.06.2022 07:06
ТОРВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине
28.06.2022 16:12
ТОРОккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева
28.06.2022 12:08