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Главная » Украина » Общество
12:59 30 Июня 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

ВСУ освободили Потемкино на Херсонщине

Украинские военные взяли под свой контроль село Потёмкино в Херсонской области.

ВСУ продолжают освобождать Херсонщину

Об этом сообщили на сайте ВСУ.

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Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также захватили один «Тигр».

“Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп”, – сказано в сообщении.

Тэги: херсон
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