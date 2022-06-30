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13:08 30 Июня 2022 571 Комментарии
Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер
Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер ЧФ Д-106
Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
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По предварительной информации, экипаж или его часть выжил.
Официального подтверждения и подробностей пока нет.
Новость дополняется…
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