Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер ЧФ Д-106

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

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По предварительной информации, экипаж или его часть выжил.

Официального подтверждения и подробностей пока нет.

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