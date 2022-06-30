В Минобороны РФ назвали обмен пленными с Украиной личным приказом Путина

Россия и Украина 29 июня обменяли пленных военнослужащих по формуле 144 на 144 якобы по указанию президента РФ Владимира Путина.

Обмен пленными прошел по формуле 144 на 144



Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Конашенков.

Он тут же уточнил, что все освобожденные — раненые или тяжелораненые.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что по каждому участнику «Азова» «ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался».

Отметим, что после информации об обмене в российском обществе поднялась волна негодования, что в рамках обмена отдали в том числе и военных из полка «Азов», которых ранее в РФ обещали не менять, а главарь “ДНР” Пушилин даже грозился провести над ними «трибунал».

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