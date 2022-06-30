В Минобороны РФ назвали обмен пленными с Украиной личным приказом Путина
Россия и Украина 29 июня обменяли пленных военнослужащих по формуле 144 на 144 якобы по указанию президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Конашенков.
Он тут же уточнил, что все освобожденные — раненые или тяжелораненые.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что по каждому участнику «Азова» «ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался».
Отметим, что после информации об обмене в российском обществе поднялась волна негодования, что в рамках обмена отдали в том числе и военных из полка «Азов», которых ранее в РФ обещали не менять, а главарь “ДНР” Пушилин даже грозился провести над ними «трибунал».