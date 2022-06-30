НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
13:49 30 Июня 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

В Минобороны РФ назвали обмен пленными с Украиной личным приказом Путина

Россия и Украина 29 июня обменяли пленных военнослужащих по формуле 144 на 144 якобы по указанию президента РФ Владимира Путина.

Обмен пленными прошел по формуле 144 на 144

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Конашенков.

Он тут же уточнил, что все освобожденные — раненые или тяжелораненые.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что по каждому участнику «Азова» «ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался».

Отметим, что после информации об обмене в российском обществе поднялась волна негодования, что в рамках обмена отдали в том числе и военных из полка «Азов», которых ранее в РФ обещали не менять, а главарь “ДНР” Пушилин даже грозился провести над ними «трибунал».

Тэги: Россия
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.06.2022 10:29
Путин не отказался от идеи захватить Украину: в разведке США назвали три сценария войны
ТОР
29.06.2022 16:28
В Якутии разбился вертолет Ми-8: это третья авиакатастрофа в регионе за неделю
ТОР
29.06.2022 15:52
В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ
blog comments powered by Disqus
Более 600 танков, 500 артсистем, РСЗО и ПВО: Байден рассказал, что еще получит Украина

17:06  Мир

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, – МИД

16:35  Мир

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47  Мир

Отставка Шмыгаля и ротации в Кабмине: Арахамия прояснил ситуацию

15:25  Украина

В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы

15:02  Мир

Львовский горсовет запретил деятельность УПЦ МП

14:42  Украина

Российский танкист признал в суде вину в обстреле многоэтажки в Чернигове

14:11  Украина

В Минобороны РФ назвали обмен пленными с Украиной личным приказом Путина

13:49  Мир

Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер

13:08  Украина

ВСУ освободили Потемкино на Херсонщине

12:59  Украина

Оккупанты срочно эвакуировали войска со Змеиного: на острове пожары и взрывы

11:12  Украина

На юге авиация и артиллерия ВСУ мощно ударили по оккупантам

10:58  Украина

Путин не отказался от идеи захватить Украину: в разведке США назвали три сценария войны

10:29  Мир

Удар по драмтеатру в Мариуполе: стали известны новые подробности

10:09  Украина

Из Бердянска оккупанты отправили первое судно с украденным зерном

09:45  Украина

Оккупанты с утра пошли на штурм Лисичанска: в городе не осталось безопасных мест

08:41  Украина

Итоги первого дня саммита НАТО: главное для мира и Украины

08:25  Мир

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47 Мир

Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге

06:56 Мир

В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

13:04 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06 Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54 Мир