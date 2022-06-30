Российский танкист признал в суде вину в обстреле многоэтажки в Чернигове

Российский танкист Михаил Куликов, которого судят за обстрел жилого дома в Чернигове, признал вину.

Куликов признал свою вину



Об этом сообщило Суспiльне.

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Суд над Куликовым начался в Киеве 24 июня. По версии следствия, в конце февраля танкист выполнил приказ своего командира Леонида Щеткина выстрелить из танка по жилому дома на окраине Чернигова.

Тогда никто не погиб, Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные.

Щеткина уже обменяли, а Куликов предстал перед украинским судом. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.