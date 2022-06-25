Львовский горсовет запретил деятельность УПЦ МП

Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви.

Депутаты поддержали инициативу о запрете деятельности УПЦ МП



Об этом сообщил автор этой инициативы депутат от «Европейской солидарности» Юрий Ломага.

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“Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной Церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической Церкви «Группа Догнала» на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу”, – написал он в Facebook.

По мнению Ломаги, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

“Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и «Группа Догнала» несут угрозу национальной безопасности Украины”, – подчеркнул депутат.

Тэги: УПЦ МП, Львов