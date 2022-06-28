НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:02 30 Июня 2022 Просмотров 512   КомментариевКомментарии

В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы

Жители Гомельской области массово сообщают о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин.

В Беларуси массово вызывают людей в военкоматы

Об этом пишет белорусское издание «Зеркало» со ссылкой на массовые сообщения от читателей.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Всего об этом рассказали несколько десятков человек.

В повестках, которые читатели прислали в редакцию, не указана причина, по которой нужно явиться в военкоматы. Те, кто туда уже сходили, рассказали, что военнообязанных вызвали, чтобы убедиться, что все на месте.

«Была проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты», — рассказал один из читателей.

Также люди рассказывают, что в военкоматах уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность.

Тэги: беларусь
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.06.2022 14:55
Белорусские войска на границе с Украиной ведут разведку и готовят ДРГ
ТОР
25.06.2022 18:24
Месть Литве и Польше: что задумал Путин и зачем срочно вызвал Лукашенко
ТОР
24.06.2022 18:29
Из Беларуси в Россию начали массово вывозить боеприпасы
blog comments powered by Disqus
Более 600 танков, 500 артсистем, РСЗО и ПВО: Байден рассказал, что еще получит Украина

17:06  Мир

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, – МИД

16:35  Мир

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47  Мир

Отставка Шмыгаля и ротации в Кабмине: Арахамия прояснил ситуацию

15:25  Украина

В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы

15:02  Мир

Львовский горсовет запретил деятельность УПЦ МП

14:42  Украина

Российский танкист признал в суде вину в обстреле многоэтажки в Чернигове

14:11  Украина

В Минобороны РФ назвали обмен пленными с Украиной личным приказом Путина

13:49  Мир

Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер

13:08  Украина

ВСУ освободили Потемкино на Херсонщине

12:59  Украина

Оккупанты срочно эвакуировали войска со Змеиного: на острове пожары и взрывы

11:12  Украина

На юге авиация и артиллерия ВСУ мощно ударили по оккупантам

10:58  Украина

Путин не отказался от идеи захватить Украину: в разведке США назвали три сценария войны

10:29  Мир

Удар по драмтеатру в Мариуполе: стали известны новые подробности

10:09  Украина

Из Бердянска оккупанты отправили первое судно с украденным зерном

09:45  Украина

Оккупанты с утра пошли на штурм Лисичанска: в городе не осталось безопасных мест

08:41  Украина

Итоги первого дня саммита НАТО: главное для мира и Украины

08:25  Мир

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47 Мир

Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге

06:56 Мир

В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

Наступление оккупантов на Запорожье: насколько оно возможно

13:04 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

07:06 Украина

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

19:54 Мир