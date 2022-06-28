В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы

Жители Гомельской области массово сообщают о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин.

В Беларуси массово вызывают людей в военкоматы



Об этом пишет белорусское издание «Зеркало» со ссылкой на массовые сообщения от читателей.

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Всего об этом рассказали несколько десятков человек.

В повестках, которые читатели прислали в редакцию, не указана причина, по которой нужно явиться в военкоматы. Те, кто туда уже сходили, рассказали, что военнообязанных вызвали, чтобы убедиться, что все на месте.

«Была проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты», — рассказал один из читателей.

Также люди рассказывают, что в военкоматах уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность.

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