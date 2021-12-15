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Главная » Украина » Политика
15:25 30 Июня 2022 Просмотров 387   КомментариевКомментарии

Отставка Шмыгаля и ротации в Кабмине: Арахамия прояснил ситуацию

Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается.

Арахамия прокомментировал слухи о кадровых ротациях в Кабмине

Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

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По его словам, Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы.

Что касается других членов правительства, то, как отметил нардеп, точечные ротации в Кабинете Министров проходят на постоянной основе.

“Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим”, – пояснил Арахамия.

Он также отметил, что публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые “не помогают работать”.

Это и побудило его высказаться официально.

Тэги: Кабмин, Давид Арахамия, денис шмыгаль
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