Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск еще зеркально не отвечали на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, а нужно быть к этому готовыми.

Лукашенко на встрече с Лавровым снова понесло



Об этом сообщило издание БЕЛТА.

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«Мы еще полшага сделали. Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали», — высказался Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, на Западе «пускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия», что нарушает международный договор.

«Но мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы», — добавил Лукашенко.

Тэги: ядерное оружие, Александр Лукашенко