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Главная » Мир » Политика
17:06 30 Июня 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Более 600 танков, 500 артсистем, РСЗО и ПВО: Байден рассказал, что еще получит Украина

Соединенные штаты инициировали поддержку Украины вооружением со стороны 50 стран.

Байден рассказал о поддержке Украины

Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО в Мадриде.

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«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад. По инициативе министра обороны США Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – сказал Байден.

По его словам, речь идет о поставках «около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также продвинутых реактивных систем залпового огня, корабельных систем и систем ПВО«.

Тэги: США, Джо Байден
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