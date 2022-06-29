Оккупанты подошли к Лисичанску с нескольких направлений: бои на окраинах города

Российские войска подошли к Лисичанску с нескольких направлений и продолжают обстреливать город со всех сторон.

Оккупанты обстреливают Лисичанск со всех сторон



Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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Он опроверг информацию российских СМИ о том, что город наполовину захвачен, уточнив, что бои идут на окраинах, но не на улицах города.

По словам Гайдая, преимущество российских войск в технике и артиллерии в Лисичанске подавляющее, и риск окружения города существует.

Также он сообщил, что эвакуация из Лисичанска уже невозможна. Тем более, что россияне дистанционно минируют дороги.

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