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19:42 30 Июня 2022 147 Комментарии
Оккупанты подошли к Лисичанску с нескольких направлений: бои на окраинах города
Российские войска подошли к Лисичанску с нескольких направлений и продолжают обстреливать город со всех сторон.
Оккупанты обстреливают Лисичанск со всех сторон
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
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Он опроверг информацию российских СМИ о том, что город наполовину захвачен, уточнив, что бои идут на окраинах, но не на улицах города.
По словам Гайдая, преимущество российских войск в технике и артиллерии в Лисичанске подавляющее, и риск окружения города существует.
Также он сообщил, что эвакуация из Лисичанска уже невозможна. Тем более, что россияне дистанционно минируют дороги.
Тэги: Лисичанск, Сергей Гайдай
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