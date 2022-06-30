Убегая со Змеиного, оккупанты уничтожили технику и заминировали воды

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, российские войска уничтожали военную технику, документацию и имущество.

Спасаясь с острова, россияне уничтожили все, что еще уцелело после удара ВСУ



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Предположительно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

По уточненным данным, в результате украинских ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.

А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК «Тор», реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолет.

“Операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются”, – сообщили наши военные.

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