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08:36 01 Июля 2022 805 Комментарии
В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars
В Ровеньках на территории «ЛНР» утром около 06:00 раздался взрыв и поднялся столб дыма в районе местной нефтебазы.
В Ровеньках горит нефтебаза
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они говорят, что ВСУ уже пытались несколько раз нанести удар по нефтебазе ракетами “Точка-У”, но их сбивали.
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Оккупационные власти заявили, что для удара были использованы две ракеты РСЗО М142 HIMARS.
“Посол ЛНР” в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ якобы выпустили ракеты с направления Бахмута.
Город Ровеньки находится в глубоком тылу и до линии фронта он примерно в 80 километрах.
Тэги: Луганск
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