НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
08:36 01 Июля 2022 Просмотров 805   КомментариевКомментарии

В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars

В Ровеньках на территории «ЛНР» утром около 06:00 раздался взрыв и поднялся столб дыма в районе местной нефтебазы.

В Ровеньках горит нефтебаза

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они говорят, что ВСУ уже пытались несколько раз нанести удар по нефтебазе ракетами “Точка-У”, но их сбивали.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Оккупационные власти заявили, что для удара были использованы две ракеты РСЗО М142 HIMARS.

“Посол ЛНР” в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ якобы выпустили ракеты с направления Бахмута.

Город Ровеньки находится в глубоком тылу и до линии фронта он примерно в 80 километрах.

Ровеньки находятся в глубоком тылу

Ровеньки находятся в глубоком тылу

Тэги: Луганск
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.07.2022 08:05
В оккупированной Кадиевке вспыхнул склад боеприпасов: взрывы грохотали всю ночь
ТОР
27.06.2022 10:20
ВСУ уничтожили склад боеприпасов армии РФ в тылу под Луганском
ТОР
25.06.2022 08:41
В оккупированном Сватово взорвались российские военные склады. Фото и видео
blog comments powered by Disqus
В Мариуполе под завалами нашли еще одно массовое захоронение: там более 100 тел

11:27  Украина

Визовый режим с Россией заработал 1 июля

10:34  Украина

Ночью оккупанты обстреляли села на Черниговщине

10:07  Украина

Ракетный удар по Одесской области: что уже известно. Фото

09:44  Украина

Почему украинская ПВО не может сбивать все российские ракеты: объяснение военных

08:54  Украина

В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars

08:36  Украина

В оккупированной Кадиевке вспыхнул склад боеприпасов: взрывы грохотали всю ночь

08:05  Украина

Запуск поездов из Мелитополя и Херсона в Крым отложили: проблемы с безопасностью

07:45  Украина

Оккупанты прорываются в Лисичанск с разных сторон

07:07  Украина

Российская ракета попала в девятиэтажку на Одесчине: много погибших

06:32  Украина

На рассвете Россия ударила ракетами по Николаеву: над городом столбы дыма

06:31  Украина

Убегая со Змеиного, оккупанты уничтожили технику и заминировали воды

06:17  Украина

Оккупанты подошли к Лисичанску с нескольких направлений: бои на окраинах города

19:42  Украина

Посол Украины послал к чертям немецких интеллектуалов за призыв прекратить поддержку Киева

19:20  Мир

В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым

18:56  Украина

Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского. Видео

18:19  Мир

Более 600 танков, 500 артсистем, РСЗО и ПВО: Байден рассказал, что еще получит Украина

17:06  Мир