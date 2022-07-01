В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars

В Ровеньках на территории «ЛНР» утром около 06:00 раздался взрыв и поднялся столб дыма в районе местной нефтебазы.

В Ровеньках горит нефтебаза



Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они говорят, что ВСУ уже пытались несколько раз нанести удар по нефтебазе ракетами “Точка-У”, но их сбивали.

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Оккупационные власти заявили, что для удара были использованы две ракеты РСЗО М142 HIMARS.

“Посол ЛНР” в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ якобы выпустили ракеты с направления Бахмута.

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Город Ровеньки находится в глубоком тылу и до линии фронта он примерно в 80 километрах.

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