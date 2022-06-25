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10:07 01 Июля 2022 140 Комментарии
Ночью оккупанты обстреляли села на Черниговщине
Поздно вечером 30 июня 2022 года, около 23:00, российские войска обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине.
Оккупанты обстреляли Черниговщину
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Север».
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Первоначально было зафиксировано 10 взрывов, предположительно из миномета, в районе населенного пункта Леоновка.
Далее прогремело еще шесть взрывов в районе населённого пункта Николаевка.
Также сообщается о четырех взрывах, предположительно из АГС, в районе населенного пункта Леоновка.
Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Тэги: Чернигов
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