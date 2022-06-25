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10:07 01 Июля 2022 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

Ночью оккупанты обстреляли села на Черниговщине

Поздно вечером 30 июня 2022 года, около 23:00, российские войска обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине.

Оккупанты обстреляли Черниговщину

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Север».

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Первоначально было зафиксировано 10 взрывов, предположительно из миномета, в районе населенного пункта Леоновка.

Далее прогремело еще шесть взрывов в районе населённого пункта Николаевка.

Также сообщается о четырех взрывах, предположительно из АГС, в районе населенного пункта Леоновка.

Потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Тэги: Чернигов
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