На Чернігівщині селяни прогнали горе-керівника і найманців-тітушок. ВІДЕО та ФОТО

Село Іванівка попри відсутність активних бойових дій залишається однією з найгарячіших точок на карті прикордонної Чернігівщини.

Про це пише FromUA.

Тут зійшлись у протистоянні селяни та корумпована система. Люди не дають розтягнути рештки державного майна з держпідприємства «Іванівка» Національної академії аграрних наук.

Селяни організовано виступили проти колишнього директора, що намагається всіма правдами й неправдами утриматись на посаді й веде підприємство до повного знищення. Багатомільйонні борги, викрадення минулорічного врожаю соняшника, систематична невиплата зарплат, знищення тваринництва, державна земля в оренді у приватних фірм – все це змусило людей повстати.

Колишній виконуючий обов’язки директора держпідприємства Микола Половік, розуміючи, що народного гніву йому не уникнути, найняв на допомогу охорону фірму. Спортивні молодики заїхали в село та силовим способом зайняли контору держпідприємства.

У цей час поліція бездіяла. Так само як і представники місцевої та районної влади.

За три дні протистояння в селі було все: повістки неугодним бунтівникам, погрози фізичної розправи, тітушки… Все це, нагадаємо, відбувається в часи, коли в країні війна, а ворог щоденно обстрілює прикордоння.

Селяни переконані, що у збереженні старих порядків та корупційних схем зацікавлений нардеп від провладної партії Анатолій Гунько. Йому закидають і покривання минулорічного викрадення з полів держпідприємства врожаю соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень.

Соняшник збирали та вивозили приватні фірми із Дніпра під прикриттям поліцейського спецназу. Після цього у державного підприємства не залишилося коштів на посівну. 800 гектарів державних земель, попри небезпеку голоду, залишились заростати бур’янами.

Зрештою, на третій день протистояння селяни оголосили на зборах недовіру колишньому керівнику Миколі Половіку, висловили підтримку законно призначеному директору Андрію Скварському і взяли штурмом контору підприємства, звідки заодно вигнали тітушок.

Дещо раніше за молодиків втік і горе-керівник. Тепер призначений НААН України керівник Андрій Скварський збирається провести повний аудит діяльності. А ще треба заготовити сіно та силос для худоби і готуватись до перших жнив. Із зібраного врожаю планує погасити борги по зарплаті.

Збіжжя, що незаконно посіяли на державних полях приватні фірми, дотичні до одного з нардепів, планують арештувати та передати на Збройні Сили України.