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13:35 01 Июля 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Верховная Рада назначила нового омбудсмена: что о нем известно

Верховная Рада проголосовала за назначение новым омбудсменом Дмитрия Лубинца.

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом

О результатах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Голосованию предшествовало часовое обсуждение этого вопроса.

За назначение Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проголосовали 250 депутатов.

Лубинец в 2019 году был избран в Верховную раду Украины 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы «За майбутнє». Он также был депутатом Рады предыдущего созыва от «Блока Петра Порошенко».

Позже Лубинец был назначен на должность главы Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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