01.07.2022 13:35
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13:46 01 Июля 2022 549 Комментарии
В оккупированной Ясиноватой уничтожен железнодорожный узел и склад оккупантов. Видео
В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области уничтожен железнодорожный узел, использовавшийся оккупантами для переброски техники и припасов ВС РФ.
В Ясиноватой прогремели взрывы
Об этом сообщил ряд Telegram-каналов.
Также в сети появилось видео пылающего вражеского объекта.
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По предварительной информации, еще и сдетонировал склад вражеских боеприпасов.
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