В оккупированной Ясиноватой уничтожен железнодорожный узел и склад оккупантов. Видео

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области уничтожен железнодорожный узел, использовавшийся оккупантами для переброски техники и припасов ВС РФ.

В Ясиноватой прогремели взрывы



Об этом сообщил ряд Telegram-каналов.

Также в сети появилось видео пылающего вражеского объекта.

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По предварительной информации, еще и сдетонировал склад вражеских боеприпасов.

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