В России презентовали новые сторублевки: но в оборот не пустят из-за санкций

Помпезно презентованные российским Центробанком новые “модернизированные” купюры номиналом в 100 рублей россияне увидят только через несколько лет из-за санкций.

Россиянам показали деньги, которыми они не смогут пользоваться



Как сообщило РБК, Центробанк представил модернизированную купюру номиналом 100 руб.

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Кроме смены дизайна, они будут лучше защищены от подделок. Также их покроют лаком и разместят QR-код со ссылкой на сайт Банка России.

Однако новые сторублёвки пойдут в оборот только через несколько лет. Для распознавания новых купюр нужно настроить банковское и кассовое оборудование, но есть нюанс — западные производители этого оборудования ушли из России.

По прогнозам участников рынка, из-за этого банкноты появятся в кошельках россиян нескоро. А пока можно смотреть на них в мемах.

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