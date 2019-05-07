Киссинджер назвал три возможных исхода войны в Украине: какие у них последствия

У войны России с Украиной есть три возможных исхода, и все три они все еще в какой-то степени открыты.

Киссинджер назвал возможные исходы войны в Украине



Об этом в интервью The Spectator заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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По его мнению, если Россия останется там, где она сейчас, то завоюет 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря.

Такой вариант будет победой для Кремля, несмотря на все неудачи, которые он потерпели в начале вторжения. И здесь роль НАТО не будет столь решающей, как считалось ранее.

Другой исход – Россию пытаются выгнать с территории, которую она приобрела до этой войны, включая Крым, и тогда встанет вопрос о войне с самой Россией, если боевые действия продолжатся.

Третий исход, по мнению Киссинджера, сейчас поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский. Он заключается в том, что линия фронта вернется на позиции, с которых началась война. Такой вариант будет победой Украины. Она будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет частью альянса.

Экс-политик считает, что в таком случае остальные спорные вопросы можно оставить для переговоров и обсуждений.

“Это была бы ситуация, которая на какое-то время стала бы замороженной. Но, как мы видели на примере воссоединения Европы, со временем это можно будет урегулировать”, – резюмировал Киссинджер.

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