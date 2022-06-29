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19:30 01 Июля 2022 Просмотров 553   КомментариевКомментарии

В освобожденном Потемкино на Херсонщине у мертвых оккупантов нашли украденные у людей драгоценности

Во время зачистки Потемкино, освобожденного ВСУ, наши военнослужащие обнаружили в вещах мертвых российских десантников ценные вещи, которые они насильно отобрали у украинских граждан.

Оккупанты отжимали у местных жителей драгоценности

Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.

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Речь идет о золотых и серебряных кольцах, цепочках и серьгах, юбилейных монетах и часах.

Жители Потемкино признавались, что российские военные похищали их ценные вещи с бесчеловечной жестокостью. Особенно в этом отмечались буряты.

“После освобождения поселка от захватчиков местное население с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. Золото и серебро передадут на церковь Киевскому патриархату”, – сказано в сообщении.

В командовании напомнили, что военнослужащие 60 отдельной пехотной бригады ВСУ провели успешное наступление и освободили поселок Потемкино Херсонской области.

При этом они отразили несколько контратак российских оккупантов, уничтожили захватнические БМП и танки, а также захватили один «Тигр».

Тэги: херсон, всу
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