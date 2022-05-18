В Северной Корее заявили, что коронавирус им прислали на воздушных шарах

Режим Ким Чен Ына обвинил Южную Корею во вспышке коронавируса на территории страны, заявив, что из соседнего государства отправляются воздушные шары, заражённые вирусом.

В Северной Корее COVID-19 лечат метамфетамином



Об этом написало издание Bild.

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Руководство Северной Кореи ссылается на то, что первые случаи заражения были зарегистрированы в деревне возле границы.

На самом деле, с помощью воздушных шаров активисты из Южной Кореи отправляют через границу листовки, деньги и флешки с западными фильмами.

«Заявления Северной Кореи может быть достаточно, чтобы люди поверили, что коронавирус распространяется через листовки с юга», — считает эксперт по Северной Корее Чеонг Сон Чанг.

Пока неясно, насколько сильно вирус бушует в Северной Корее, но беспокойство вызывает то, что жителям страны не оказывается необходимой медицинской помощи. По данным Института объединения Кореи, качественное лечение предназначено только для элиты коммунистической партии.

Известно, что граждане при заболевании принимают кристаллический метамфетамин («бингду»), потому что его достать легче, чем сироп от кашля.

Тэги: Северная Корея, covid-19