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07:27 02 Июля 2022 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

ВСУ отбили несколько вражеских наступлений на Донбассе

На Донбассе российские войска провели неудачные штурмы населенных пунктов на Славянском и Лисичанском направлениях.

ВСУ отбили вражеские атаки на Донбассе

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там отметили, что на Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также он штурмовал Богородичное, но успеха не имел.

Также россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

В Генштабе отметили, что на этом направлении противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения.

Кроме того, на Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского.

В направлении последнего противник вел наступление, но успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

Тэги: Донбасс, Генштаб ВСУ
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