ВСУ отразили два массированных наступления оккупантов на Лисичанск

Украинские военные 1 июля отразили два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода.

Продолжаются бои за Лисичанск



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Там, по его словам, враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Также глава ОВА добавил, что россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают натиск неприятеля.

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