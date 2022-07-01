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08:38 02 Июля 2022 38 Комментарии
ВСУ отразили два массированных наступления оккупантов на Лисичанск
Украинские военные 1 июля отразили два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода.
Продолжаются бои за Лисичанск
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Там, по его словам, враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.
Также глава ОВА добавил, что россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают натиск неприятеля.
Тэги: Лисичанск
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