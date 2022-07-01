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08:38 02 Июля 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

ВСУ отразили два массированных наступления оккупантов на Лисичанск

Украинские военные 1 июля отразили два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода.

Продолжаются бои за Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Там, по его словам, враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Также глава ОВА добавил, что россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают натиск неприятеля.

Враг массированно наступал на двух направлениях

Враг массированно наступал на двух направлениях

Тэги: Лисичанск
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