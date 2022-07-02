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09:17 02 Июля 2022 Просмотров 1007   КомментариевКомментарии

В охваченном протестами Узбекистане полиция открыла огонь по митингующим

Вечером в Узбекистане в охваченном протестами Нукусе произошли первые столкновения митингующих с полицией.

В Узбекистане проходят массовые протесты против узурпаци власти

Об этом сообщило местное издание ХУК.

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Причина конфликта, вспыхнувшего во время протестов, неизвестна. В какой-то мемнт сотрудники силовых структур начали метать дымовые шашки в толпу протестующих. Некоторые из них ловили шашки и бросали их обратно в силовиков.

Следом, сотрудники мобильного отряда особого назначения (МООН) МВД начали использовать средства шумового воздействия. Один из шашек попала в голову протестующего. По сообщениям очевидцев, пострадавший скончался. Информация не подтверждена.

Сотрудники правоохранительных органов использовали против митингующих резиновые пули. Двум участникам митинга попали по ногам.

Как сообщают очевидцы, вскоре сотрудники применили слезоточивый газ и начали использовать водометы. Люди начали разбегаться.

Так как в Узбекистане не работает мобильный интернет и Wi-Fi, дополнить данную информацию фото и видеоматериалами сейчас не представляется возможным.

Как сообщали Власти, жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса устроили массовые протесты против предлагаемых поправок в Конституцию страны.

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