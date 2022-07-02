В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента: что они хотят

В Ливии протестующие штурмом взяли здание парламента страны, расположенное в Тобруке, и подожгли его.

Протестующие штурмовали здание парламента страны



Об этом сообщил канал Аljazeera.

Ливийцы выступают против ухудшения условий жизни и политического кризиса, в котором страна находится с момента свержения Муаммара Каддафи.

Несколько телеканалов сообщили, что протестующим удалось проникнуть в здание парламента и совершить акты вандализма, а СМИ показали кадры густых столбов черного дыма, исходящих по его периметру.

По сообщениям других СМИ, часть здания сгорела. Здание парламента было пустым, так как пятница выпадает на выходные в Ливии.

Ранее в пятницу демонстрации прошли и в других городах, сообщает al-Wasat. В столице Триполи на западе страны несколько сотен человек собрались на центральной площади, где протестовали против иностранных вооруженных формирований стране и требовали улучшения электроснабжения и снижения цен на хлеб.

Ливия пережила несколько дней отключения электроэнергии, усугубленного блокадой нескольких нефтяных объектов на фоне политического кризиса.

Ливийский новостной сайт al-Wasat сообщил, что протестующие в Тобруке требуют роспуска парламента и проведения новых выборов. В то же время протесты были направлены и против плохих условий жизни в стране.

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В последние недели также происходили неоднократные стычки между вооруженными группами в Триполи, что вызвало опасения возобновления полномасштабного конфликта.