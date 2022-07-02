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10:23 02 Июля 2022 220 Комментарии
Начальник Генштаба РФ Герасимов якобы прибыл в Украину
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы прибыл в Украину для проверки группировки российских войск.
Об этом сообщили в минобороны РФ.
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“Генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях”, – сказано в сообщении.
Также там сказано, что Герасимов посетил командные пункты. В ходе этих визитов он “уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск”.
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