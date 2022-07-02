НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:23 02 Июля 2022 Просмотров 220   КомментариевКомментарии

Начальник Генштаба РФ Герасимов якобы прибыл в Украину

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы прибыл в Украину для проверки группировки российских войск.

Об этом сообщили в минобороны РФ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях”, – сказано в сообщении.

Также там сказано, что Герасимов посетил командные пункты. В ходе этих визитов он “уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск”.

Loading...

Новости по теме

ТОР
02.07.2022 09:43
В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента: что они хотят
ТОР
02.07.2022 09:17
В охваченном протестами Узбекистане полиция открыла огонь по митингующим
ТОР
02.07.2022 08:38
ВСУ отразили два массированных наступления оккупантов на Лисичанск
blog comments powered by Disqus
В охваченном протестами Узбекистане полиция открыла огонь по митингующим

09:17 Мир

В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы: над городом черный дым

06:53 Украина

Николаев под утро обстреляли ракетами: в городе столбы дыма

06:39 Украина

Командование РФ установило новый срок для войны в Украине

20:54 Мир

В освобожденном Потемкино на Херсонщине у мертвых оккупантов нашли украденные у людей драгоценности

19:30 Украина

В сельский дом под Запорожьем влетело сразу несколько ракет: взорвались не все

16:47 Украина

Крымский мост частично в дыму: видно три столба

14:45 Мир

В оккупированной Ясиноватой уничтожен железнодорожный узел и склад оккупантов. Видео

13:46 Украина

В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars

08:36 Украина

В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым

18:56 Украина

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47 Мир