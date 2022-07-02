Начальник Генштаба РФ Герасимов якобы прибыл в Украину

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы прибыл в Украину для проверки группировки российских войск.

Об этом сообщили в минобороны РФ.

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“Генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях”, – сказано в сообщении.

Также там сказано, что Герасимов посетил командные пункты. В ходе этих визитов он “уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск”.