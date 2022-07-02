ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов под Николаевом

Украинская авиация нанесла мощный удар по российскому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

ВСУ нанесли удар по вражескому опорнику



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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«Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс «Тор М1″, 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются», – сказано в сообщении.

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