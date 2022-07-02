02.07.2022 06:39
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16:46 02 Июля 2022 0 Комментарии
ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов под Николаевом
Украинская авиация нанесла мощный удар по российскому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.
ВСУ нанесли удар по вражескому опорнику
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
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«Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс «Тор М1″, 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются», – сказано в сообщении.
Тэги: Николаев, всу
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