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Главная » Украина » Общество
16:46 02 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов под Николаевом

Украинская авиация нанесла мощный удар по российскому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

ВСУ нанесли удар по вражескому опорнику

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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«Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс «Тор М1″, 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются», – сказано в сообщении.

Тэги: Николаев, всу
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